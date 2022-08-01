Yritysluettelo
EquityZen
EquityZen Palkat

EquityZen:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $237,308 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä EquityZen. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Kirjanpitäjä
$70.4K
Liiketoiminta-analyytikko
$109K
Tuotesuunnittelija
$109K

Ohjelmistoinsinööri
$237K
UKK

The highest paying role reported at EquityZen is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $237,308. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquityZen is $109,450.

