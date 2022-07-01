Yritysluettelo
EquiLend
EquiLend Palkat

EquiLend:n palkka vaihtelee $6,472 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $119,400 Juridiikka -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä EquiLend. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $17.5K
Juridiikka
$119K
Projektipäällikkö
$6.5K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$35.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä EquiLend on Juridiikka at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $119,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä EquiLend ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $26,584.

