EQ Palkat

EQ:n palkka vaihtelee $104,475 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $223,875 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä EQ. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$104K
Ohjelmistoinsinööri
$224K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä EQ on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä EQ ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,624.

