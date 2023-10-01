Yritysluettelo
eQ Technologic
eQ Technologic Palkat

eQ Technologic:n palkka vaihtelee $21,310 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $88,896 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä eQ Technologic. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $28.9K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
$21.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$88.9K

Ratkaisuarkkitehti
$53.2K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä eQ Technologic on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $88,896. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä eQ Technologic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $41,087.

