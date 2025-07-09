Yritysluettelo
Epson
Epson Palkat

Epson:n palkka vaihtelee $45,338 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $162,810 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Liiketoimintaoperaatiot
$84.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$109K
Data-asiantuntija
$45.3K

Henkilöstöhallinto
$82.3K
Tuotepäällikkö
$151K
Projektipäällikkö
$163K
Myynti-insinööri
$62.7K
Ohjelmistoinsinööri
$48.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Epson on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $162,810. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Epson ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $83,446.

