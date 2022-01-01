Epic Games Palkat

Epic Games:n palkka vaihtelee $52,260 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $445,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Epic Games. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025
Epic Games-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
