Epic Games Palkat

Epic Games:n palkka vaihtelee $52,260 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $445,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Epic Games. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Ohjelmistosuunnittelija
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Videopeli ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
L3 $184K
L5 $445K
Markkinointi
Median $180K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $400K
Projektipäällikkö
Median $205K
Ratkaisuarkkitehti
Median $238K
Kirjanpitäjä
$76.4K
Liiketoiminta-analyytikko
$191K
Datatieteen päällikkö
$288K
Datatieteilijä
$161K
Talousanalyytikko
$281K
Henkilöstöhallinto
$88K
Tietoteknologi (IT)
$67.6K
Markkinointioperaatiot
$147K
Tuotesuunnittelija
$68.6K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$193K
Ohjelmapäällikkö
$151K
Rekrytoija
$77.4K
Myynti
$52.3K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$80.6K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$166K
Luottamus ja turvallisuus
$137K
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Epic Games-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Epic Games on Tuotepäällikkö at the L5 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $445,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Epic Games ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,165.

