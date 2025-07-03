Yritysluettelo
Epic for Kids
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Epic for Kids Palkat

Epic for Kids:n mediaaripalkka on $74,625 Projektipäällikkö -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Epic for Kids. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Projektipäällikkö
$74.6K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Epic for Kids on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $74,625. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Epic for Kids ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $74,625.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Epic for Kids ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Dropbox
  • Google
  • Square
  • Netflix
  • Spotify
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-for-kids/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.