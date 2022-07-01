Yritysluettelo
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Palkat

EPI-USE Labs:n palkka vaihtelee $127,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $190,045 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä EPI-USE Labs. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$127K
Ratkaisuarkkitehti
$190K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä EPI-USE Labs on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $190,045. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä EPI-USE Labs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $158,723.

