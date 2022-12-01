Yritysluettelo
ePaisa
ePaisa Palkat

ePaisa:n palkka vaihtelee $16,996 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $126,664 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ePaisa. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$17K
Ratkaisuarkkitehti
$127K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ePaisa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $126,664. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ePaisa ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $71,830.

Muut resurssit

