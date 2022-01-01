Yritysluettelo
Enfusion
Enfusion Palkat

Enfusion:n palkka vaihtelee $50,113 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $120,750 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Enfusion. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $121K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$116K
Liiketoiminta-analyytikko
$90.3K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$61K
Projektipäällikkö
$50.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$78.4K
Tekninen kirjoittaja
$67.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Enfusion on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Enfusion ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,390.

