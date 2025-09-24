Yritysluettelo
Endava
Endava Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in Romania Endava:ssa on yhteensä RON 299K per year.

Mediaanipalkka
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Yhteensä vuodessa
RON 299K
Taso
Senior Solution Architect
Peruspalkka
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
Bonus
RON 0
Vuotta yrityksessä
21 Vuotta
Vuotta kokemusta
23 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Endava?

RON 714K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Endava in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 433,837. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Endava Ratkaisuarkkitehti roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 261,582.

