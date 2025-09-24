Yritysluettelo
Endava Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Romania Endava:ssa vaihtelee RON 91.1K per year Software Engineer -tasolta RON 356K per year Principal Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Romania on yhteensä RON 114K. Katso Endava:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Endava?

Sisältyvät nimikkeet

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Endava in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 356,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Endava Ohjelmistoinsinööri roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 113,819.

