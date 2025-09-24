Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Czech Republic Emplifi:ssa on yhteensä CZK 1.48M per year. Katso Emplifi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Yhteensä vuodessa
CZK 1.48M
Taso
-
Peruspalkka
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Emplifi in Czech Republic on vuosittainen kokonaiskorvaus CZK 1,666,112. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Emplifi Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Czech Republic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CZK 1,451,676.

