Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Elsevier:ssa vaihtelee $89.6K per year Software Engineer 1 -tasolta $148K per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $110K. Katso Elsevier:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
