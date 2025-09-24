Yritysluettelo
Ellucian
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Ellucian Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Mexico Ellucian:ssa on yhteensä MX$352K per year L1 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Mexico on yhteensä MX$356K. Katso Ellucian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
L1(Lähtötaso)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ellucian?

Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Ellucian in Mexico on vuosittainen kokonaiskorvaus MXMX$25,560,620. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ellucian Ohjelmistoinsinööri roolille in Mexico ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MXMX$6,832,568.

