Elevate K-12
Elevate K-12 Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Elevate K-12:ssa vaihtelee ₹1.96M ja ₹2.74M per year välillä. Katso Elevate K-12:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$24.2K - $29.3K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Elevate K-12 in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,738,952. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Elevate K-12 Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,959,768.

Muut resurssit

