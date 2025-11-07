Yritysluettelo
Electronic Arts
Tuotesuunnittelija Taso

Senior Product Designer I

Tasot yrityksessä Electronic Arts

  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
CA$115,029
Peruspalkka
CA$132,894
Osakeanti ()
CA$17,700
Bonus
CA$10,102
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Muut resurssit