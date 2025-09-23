Yritysluettelo
Elation Health Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Elation Health:ssa on yhteensä $185K per year. Katso Elation Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Elation Health
Security Officer
hidden
Yhteensä vuodessa
$185K
Taso
L5
Peruspalkka
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Elation Health?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Elation Health in United States में Ohjelmistokehityspäällikkö के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $200,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Elation Health में Ohjelmistokehityspäällikkö भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $185,000 है।

