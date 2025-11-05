Yritysluettelo
EDF FR
  • Greater Paris Area

EDF FR Koneinsinööri Palkat sijainnissa Greater Paris Area

Koneinsinööri mediaanikorvaus in Greater Paris Area EDF FR:ssa on yhteensä €42.6K per year. Katso EDF FR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Yhteensä vuodessa
€42.6K
Taso
L3
Peruspalkka
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä EDF FR in Greater Paris Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €43,378. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä EDF FR Koneinsinööri roolille in Greater Paris Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €42,550.

