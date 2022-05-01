Yritysluettelo
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Palkat

Edelman Financial Engines:n palkka vaihtelee $113,430 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $169,150 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Edelman Financial Engines. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $159K
Data-analyytikko
$113K
Data-asiantuntija
$169K

Tuotepäällikkö
$114K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Edelman Financial Engines on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $169,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Edelman Financial Engines ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $136,484.

