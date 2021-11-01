Yritysluettelo
ECS
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

ECS Palkat

ECS:n palkka vaihtelee $7,236 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $226,125 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ECS. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K

Data-insinööri

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $85K
Liiketoiminta-analyytikko
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data-tieteen päällikkö
$151K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$89.6K
Markkinointi
$102K
Koneinsinööri
$7.2K
Ohjelmapäällikkö
$118K
Projektipäällikkö
$64.7K
Ratkaisuarkkitehti
$181K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$226K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

El puesto con mayor remuneración reportado en ECS es Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ECS es $117,600.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ECS ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit