Yritysluettelo
EcoVadis
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Barcelona Area

EcoVadis Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Barcelona Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Barcelona Area EcoVadis:ssa on yhteensä €60.4K per year. Katso EcoVadis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yhteensä vuodessa
€60.4K
Taso
Senior
Peruspalkka
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä EcoVadis?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä EcoVadis in Greater Barcelona Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €72,909. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä EcoVadis Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Barcelona Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €60,599.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle EcoVadis ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Spotify
  • Stripe
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Amazon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit