Duetto Palkat

Duetto:n palkka vaihtelee $153,022 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $275,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Duetto. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $275K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$153K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Duetto on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $275,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Duetto ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $214,011.

