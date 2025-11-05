Yritysluettelo
Duck Creek Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in New York City Area Duck Creek Technologies:ssa on yhteensä $220K per year. Katso Duck Creek Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Yhteensä vuodessa
$220K
Taso
-
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Vuotta yrityksessä
17 Vuotta
Vuotta kokemusta
17 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Duck Creek Technologies in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $227,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Duck Creek Technologies Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $220,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Duck Creek Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit