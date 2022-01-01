Yritysluettelo
Dublin City University
Dublin City University Palkat

Dublin City University:n palkka vaihtelee $60,770 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $84,103 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Dublin City University. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Datatieteilijä
$84.1K
Ohjelmistosuunnittelija
$60.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Dublin City University on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $84,103. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dublin City University ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $72,436.

