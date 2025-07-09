Yrityshakemisto
DSTA
DSTA Palkat

DSTA:n palkkaväli vaihtelee $60,214:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $156,800:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä DSTA. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $75K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
$60.2K
Laitteistoinsinööri
$73.6K

Ohjelmajohtaja
$127K
Projektipäällikkö
$157K
Tietoturva-analyytikko
$81.9K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$111K
Tekninen ohjelmajohtaja
$124K
UKK

The highest paying role reported at DSTA is Projektipäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

