Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States DRW:ssa vaihtelee $203K per year L2 -tasolta $387K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $259K. Katso DRW:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
