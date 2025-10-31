Yritysluettelo
Datatieteilijä mediaanikorvaus in United Kingdom DRW:ssa on yhteensä £152K per year. Katso DRW:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£152K
Taso
L1
Peruspalkka
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä DRW in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £247,926. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DRW Datatieteilijä roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £119,314.

