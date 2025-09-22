Yritysluettelo
Druva
Druva Tekninen kirjoittaja Palkat

Tekninen kirjoittaja mediaanikorvaus in India Druva:ssa on yhteensä ₹2.5M per year. Katso Druva:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹2.5M
Taso
Staff Technical Writer
Peruspalkka
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
11 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Druva?

₹13.95M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjoittaja roolille yrityksessä Druva in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,497,794. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Druva Tekninen kirjoittaja roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,534,224.

