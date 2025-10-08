Yritysluettelo
Dropbox Tietoturva-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa United States

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Dropbox:ssa on yhteensä $357K per year IC3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $290K. Katso Dropbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$357K
$209K
$128K
$21.3K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoturva-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Dropbox in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $462,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dropbox Tietoturva-ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $285,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Dropbox ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

