Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Dropbox:ssa vaihtelee $175K per year IC1 -tasolta $626K per year IC5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $374K. Katso Dropbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)