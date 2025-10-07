Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Seattle Area Dropbox:ssa vaihtelee $254K per year IC2 -tasolta $380K per year IC3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Seattle Area on yhteensä $250K. Katso Dropbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)