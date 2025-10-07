Yritysluettelo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Full Stack -ohjelmistoinsinööri

  • Greater Chicago Area

Dropbox Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Chicago Area Dropbox:ssa vaihtelee $242K per year IC2 -tasolta $374K per year IC3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $328K. Katso Dropbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lisää korvaus

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Dropbox in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $451,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dropbox Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $258,000.

