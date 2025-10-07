Yritysluettelo
Dropbox
Dropbox UX-suunnittelija Palkat sijainnissa United States

UX-suunnittelija korvaus in United States Dropbox:ssa vaihtelee $172K per year IC1 -tasolta $411K per year IC5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $309K. Katso Dropbox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
Senior Product Designer
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Näytä 2 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Dropbox in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $410,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dropbox UX-suunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $288,000.

