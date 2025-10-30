Yritysluettelo
Drizly
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Drizly Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Drizly:ssa on yhteensä $261K per year. Katso Drizly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Drizly
Software Engineering Manager
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$261K
Taso
-
Peruspalkka
$198K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$23K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Drizly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $322,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Drizly Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $252,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Drizly ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • FASHIONPHILE
  • Jane
  • Daily Harvest
  • The Mom Project
  • Tradesy
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit