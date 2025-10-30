Yritysluettelo
Drizly
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

Drizly Myynti Palkat

Myynti mediaanikorvaus in United States Drizly:ssa on yhteensä $163K per year. Katso Drizly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$163K
Taso
-
Peruspalkka
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Drizly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Drizly Myynti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $163,000.

