Yritysluettelo
Drawbridge
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Drawbridge Palkat

Drawbridge:n palkka vaihtelee $160,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $174,125 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Drawbridge. Viimeksi päivitetty: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tietoteknologi (IT)
$161K
Ohjelmistosuunnittelija
$174K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Drawbridge on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $174,125. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Drawbridge ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $167,463.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Drawbridge ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • LinkedIn
  • Apple
  • DoorDash
  • Square
  • Spotify
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/drawbridge/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.