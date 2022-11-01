Yrityshakemisto
Draup
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Draup Palkat

Draup:n palkkaväli vaihtelee $2,289:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $21,689:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Draup. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Liikkeenjohdon konsultti
Median $9.6K
Ohjelmistoinsinööri
Median $21.7K
Kirjanpitäjä
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Liiketoiminta-analyytikko
$14.1K
Liiketoiminnan kehittäminen
$3.8K
Dataanalyytikko
$3.8K
Henkilöstöhallinto
$3.1K
Markkinointi
$3.8K
Pääomasijoittaja
$8.1K

Analyytikko

Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at Draup is Ohjelmistoinsinööri with a yearly total compensation of $21,689. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draup is $3,798.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Draup:lle

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Lyft
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit