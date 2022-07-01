Yritysluettelo
Drata
Drata Palkat

Drata:n palkka vaihtelee $101,584 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $242,676 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Drata. Viimeksi päivitetty: 9/9/2025

$160K

Henkilöstöhallinto
$188K
Markkinointi
$173K
Tuotesuunnittelija
$139K

Projektipäällikkö
$140K
Myynti
$102K
Ohjelmistoinsinööri
$243K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Drata on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $242,676. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Drata ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,770.

