Yrityshakemisto
Draper
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Draper Palkat

Draper:n palkkaväli vaihtelee $94,525:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Sähkötekniikan insinööri :lle alaosassa $139,300:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Draper. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $125K
Laitteistoinsinööri
Median $110K
Konetekniikan insinööri
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Sähkötekniikan insinööri
$94.5K
Ohjelmajohtaja
$139K
Tietoturva-analyytikko
$129K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

据报道，Draper最高薪的职位是Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level，年总薪酬为$139,300。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Draper的年总薪酬中位数为$125,000。

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Draper:lle

Liittyvät yritykset

  • Netflix
  • Stripe
  • Facebook
  • PayPal
  • Square
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit