Yrityshakemisto
Dragos
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Dragos Palkat

Dragos:n palkkaväli vaihtelee $96,900:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $348,250:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Dragos. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $195K
Henkilöstöhallinto
$96.9K
Tuotesuunnittelija
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tietoturva-analyytikko
$181K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$223K
Ratkaisuarkkitehti
$348K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dragos ialah Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $348,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Dragos ialah $204,960.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Dragos:lle

Liittyvät yritykset

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit