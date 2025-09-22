Yritysluettelo
Drager
Drager Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Germany Drager:ssa on yhteensä €77.7K per year Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €86.3K. Katso Drager:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Drager?

Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Drager in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €103,578. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Drager Ohjelmistoinsinööri roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €86,313.

