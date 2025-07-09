Yrityshakemisto
Drager Palkat

Drager:n palkkaväli vaihtelee $51,270:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $168,840:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Drager. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Konetekniikan insinööri
$123K
Tuotevastaava
$169K
Projektipäällikkö
$51.3K

Myynti
$88.6K
Ohjelmistoinsinööri
$86.4K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$90.8K
Ratkaisuarkkitehti
$106K
Korkeimmin palkattu rooli Drager:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $168,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Drager:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $90,847.

