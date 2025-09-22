Ohjelmistoinsinööri korvaus in India DP World:ssa vaihtelee ₹2.21M per year SDE -tasolta ₹4.97M per year Group SDE 2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹4.08M. Katso DP World:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
