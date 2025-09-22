Yritysluettelo
DP World
DP World Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in India DP World:ssa on yhteensä ₹6.78M per year. Katso DP World:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹6.78M
Taso
Senior
Peruspalkka
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹997K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä DP World?

₹13.94M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä DP World in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹11,170,115. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DP World Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹6,543,810.

