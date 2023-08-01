DP World Palkat

Yrityshakemisto
DP World
DP World:n palkkaväli vaihtelee $22,984:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelutoiminnot :lle alaosassa $108,463:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä DP World. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $77.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $78.9K

Asiakaspalvelutoiminnot
$23K
Dataanalyytikko
$46.6K
Teollinen muotoilija
$81.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$37.3K
Tekninen ohjelmajohtaja
$108K
Tekninen kirjoittaja
$41.4K
UKK

