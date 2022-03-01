Yrityshakemisto
Dow
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Dow Palkat

Dow:n palkkaväli vaihtelee $34,354:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $417,900:aan Talousanalyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Dow. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $103K

Tutkija

Konetekniikan insinööri
Median $125K

Valmistusinsinööri

Kemian insinööri
Median $104K

Tutkimusinsinööri

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datatieteilijä
Median $164K
Kirjanpitäjä
$72.6K
Biomediciinan insinööri
$107K
Liiketoiminta-analyytikko
$103K
Yrityksen kehittäminen
$95.7K
Dataanalyytikko
$45.3K
Datatieteen päällikkö
$164K
Sähkötekniikan insinööri
$111K
Talousanalyytikko
$418K
Laitteistoinsinööri
$130K
Tietotekniikan asiantuntija
$80.4K
Materiaalitekniikan insinööri
$139K
Tuotesuunnittelija
$34.4K
Tuotevastaava
$279K
Projektipäällikkö
$116K
Myynti
$80.6K
Ratkaisuarkkitehti
$209K
Tekninen ohjelmajohtaja
$61.1K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Dow:ssa on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $417,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Dow:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $107,460.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Dow:lle

Liittyvät yritykset

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit