DoubleVerify Palkat

DoubleVerify:n palkkaväli vaihtelee $67,609:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $340,290:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä DoubleVerify. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $208K
Tuotevastaava
Median $170K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $255K

Kirjanpitäjä
$113K
Liiketoiminta-analyytikko
$67.6K
Dataanalyytikko
$108K
Datatieteilijä
$249K
Henkilöstöhallinto
$113K
Tuotesuunnittelija
$194K
Projektipäällikkö
$143K
Myynti
$136K
Tekninen ohjelmajohtaja
$340K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$111K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli DoubleVerify:ssa on Tekninen ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $340,290. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
DoubleVerify:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $142,722.

