Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Canada Dotdash Meredith:ssa vaihtelee CA$48.3K per year Software Engineer 1 -tasolta CA$113K per year Software Engineer 2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$84.5K. Katso Dotdash Meredith:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
