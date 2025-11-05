Yritysluettelo
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Canada

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Canada Dotdash Meredith:ssa vaihtelee CA$48.3K per year Software Engineer 1 -tasolta CA$113K per year Software Engineer 2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$84.5K. Katso Dotdash Meredith:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dotdash Meredith?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Dotdash Meredith in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$120,928. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dotdash Meredith Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$84,541.

