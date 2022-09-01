Yrityshakemisto
Dotdash Meredith
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Dotdash Meredith Palkat

Dotdash Meredith:n palkkaväli vaihtelee $80,400:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietoturva-analyytikko :lle alaosassa $162,180:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Dotdash Meredith. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $144K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $145K
Markkinointi
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Markkinointitoiminnot
$141K
Tuotesuunnittelija
$162K
Projektipäällikkö
$126K
Tietoturva-analyytikko
$80.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$123K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Dotdash Meredith:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $162,180. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Dotdash Meredith:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $140,700.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Dotdash Meredith:lle

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit